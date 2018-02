Sexta-feira de música internacional no La Vita È Bella

O cantor e compositor Wagner Torre se apresenta, na próxima sexta-feira (23), no único pub italiano de Porto Alegre: o La Vita È Bella. Wagner interpreta as melhores músicas internacionais.

O repertório abrange pop, rock, soul, jazz, música latina, desde a década de 1930 até os dias atuais, mesclando Elvis Presley, Frank Sinatra, Beatles, Eric Clapton, Michael Jackson, Stevie Wonder, Edith Piaf, Queen, Bee Gees.

Em alguns de seus trabalhos originais já gravados, como Hold Me e It Wasn’t The Right Time (composta em parceria com o guitarrista Daniel Rayol), é notável o seu estilo empolgante, com letras que falam sobre a existência, o amor, valores e experiências de vida. Dentre suas composições, destacam-se Smile, Josie, Crazy Love, My Love For Granted, If I Don’t Love You, See the Light, entre muitas outras.

Ao longo de sua carreira, apresentou-se em variados locais e eventos no Brasil (Rio Grande do Sul,

Santa Catarina e São Paulo ) e no exterior (Califórnia-EUA, Dubai-Emirados Árabes e Espanha).

Em 2013 Wagner Torre lançou seu primeiro vídeo clipe autoral (a canção It Wasn’t The Right Time), filmado em Londres, Inglaterra, e produzido pelo cineasta Andrei Koscina.

Serviço:

Show: Wagner Torre interpreta as melhores músicas internacionais

Horário: 21h

Onde: La Vita È Bella (rua Dona leonor, número 45/ bairro Rio Branco – Porto Alegre)

