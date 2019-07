A partir desta sexta-feira (12) o tempo começa a mudar no estado. O dia começa com sol entre nuvens, mas a nebulosidade pode aumentar. Em grande parte das regiões o tempo ficará instável, especialmente no Oeste, Centro e Sul gaúcho.

Conforme a MetSul Meteorologia, há probabilidade de chuvas isoladas nas demais regiões. Em Porto Alegre, temperatura mínima será de 13°C e a máxima fica na casa dos 26°C.

Deixe seu comentário: