Sexta-feira movimentada no Piquete Rede Pampa Schin

A sexta-feira foi movimentada no Acampamento Farroupilha e no Piquete Rede Pampa Schin. Logo pela manhã, crianças puderam dar um Passeio no Pônei, ação promovida pela Rádio Liberdade e pelas Farmácias Mais Econômica, e receberam, logo após, uma foto e um calendário alusivo à participação. Às 12h, convidados almoçaram no Piquete, saboreando um cardápio tradicionalista.

À tarde, a partir das 16h, Tibúrcio da Estância subiu ao palco dos Shows Pampeanos para animar com sua ginga do cancioneiro gaúcho. Beto Mayer, que fez um “entrevero” no palco com o primeiro músico, se apresentou em seguida, exibindo toda a experiência de anos tocando a música gaúcha.

Para encerrar, a dupla De Lima e Leninha mostraram a sintonia e combinação de instrumentos e vozes feminina e masculina no palco dos Shows Pampeanos.

Durante os shows, os garçons fizeram a distribuição de pão de alho Marsala, assim como, o Piquete Rede Pampa Schin disponibilizou os produtos Schin em um bolicho ao fundo do espaço. As ervas-mate barão também ficaram disponíveis aos visitantes.

