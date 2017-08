Sexta Sambou é destaque no Porto Boteco Alegre

O Sexta Sambou, no Porto Boteco Alegre, apresenta música ao vivo, contando com o melhor do repertório do samba, na noite porto-alegrense. Dedicado à música brasileira, a casa, localizada na avenida Erico Verissimo, 627, no bairro Menino Deus, traz duas atrações por noite.

Na sexta-feira (01), o grupo Vamos Sambar se apresenta, misturando letras consagradas a músicas que estão entre as mais tocadas do momento. Confira a agenda do fim de semana:

Sexta-feira

Roda de Samba do Porto Boteco Alegre

Vamos Sambar

Sábado

Banda da Casa – Contratempo

Alto Samba

Ingressos:

Até as 22h, R$: 15. Após, R$ 25. Os shows iniciam às 20h30min.

