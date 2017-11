Sexteto Gaúcho faz show no Santander Cultural

Na reta final de 2017, o Santander Cultural traz um show exclusivo que marca o encerramento das atividades musicais deste ano: o Sexteto Gaúcho, formado por professores da Oficina de Choro da instituição, com uma seleção do melhor do gênero genuinamente brasileiro.

Criado em 2012 por músicos que se conheceram nas rodas de choro da capital do Rio Grande do Sul, o grupo apresenta sonoridade tradicional dos conjuntos brasileiros de choro com composições contemporâneas de seus próprios integrantes.

Os músicos são responsáveis pela Oficina de Choro Santander Cultural, tendo na sua formação Mathias Pinto (violão 7 cordas), Alexandre Susin (cavaquinho), Guilherme Sanches (pandeiro), Lucian Krolow (flauta), Samuca do Acordeon e Elias Barboza (Bandolim). No repertório, obras de Altamiro Carrilho, Pixinguinha, Copinha e Garoto, e composições integrantes próprias.

SERVIÇO:

DIA SEMANA HORA LOCAL ATRAÇÃO INGRESSO 25/11 SÁBADO 17h ÁTRIO Show com SEXTETO GAÚCHO com participação especial do Bandão da Oficina de Choro do Santander Cultural R$ 12,00 – CHORO/MPB

