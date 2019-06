Sextou com muito romantismo! Taylor Swift anuncia álbum e música nova

Por Gabriella Rocha*

Finalmente, sextou! E essa não é uma sexta-feira qualquer. Para começar o final de semana com o pé direito, o universo pop liberou vários feats incríveis, além de revelações que amamos! Depois de “Faz Gostoso” de Anitta e Madonna, “Garupa” de Luísa Sonza e Pablo Vittar, Taylor Swifit anunciou o lançamento de um novo álbum e, para melhorar, liberou o segundo single da produção, “You Need To Calm Down”.

Ok, eu sei! Na letra, Taylor aconselhou que nos acalmássemos, mas como não ficar ansioso para que o dia 23 de agosto chegue logo? “Lover”, nome do novo álbum, chega nas plataformas nessa data, e a musa do pop prometeu muitas músicas românticas. “Como se todas as músicas fossem de amor”, ela declarou. Teremos 18 trilhas sonoras para comemorar (ou lamentar) nossa vida amorosa! Aguenta, coração!

E tem mais! Taylor também divulgou que o clipe da música nova será lançado na próxima segunda-feira, 17 de junho. O single já está disponível nas plataformas de streaming e no YouTube. Confere!

