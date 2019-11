A estrela pop colombiana Shakira, 42, quer fazer da sua apresentação no Super Bowl 2020 uma celebração da cultura latina, e também do seu próprio aniversário. A vencedora de três prêmios Grammy aparecerá no muito aguardado show do intervalo da competição no dia 2 de fevereiro ao lado da cantora e atriz Jennifer Lopez. A apresentação coincidirá com seu aniversário.