Shana Müller canta a América em show no Teatro do CHC da Santa Casa

A cantora Shana Müller apresenta o show “Canto de América”, no dia 20 de junho. O espetáculo acontece no Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa. O último show da cantora em Porto Alegre foi no lançamento do DVD “Canto do Interior”, em 2016, no Theatro São Pedro, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Açorianos 2018 como intérprete regional.

Com 14 anos de carreira, a cantora tem maturidade artística para realizar um espetáculo todo em espanhol interpretando e imprimindo sua personalidade em canções gravadas por grandes referências de sua carreira, com a cantora argentina Mercedes Sosa. A escolha do repertório foi feita a partir de músicas que já estão nas canjas dos seus shows e outras que canta com amigos, mas não foram incluídas como músicas de trabalho, já que Shana sempre fez questão de consolidar suas interpretações em português.

As influências artísticas de ícones como Teresa Parodi, Violeta Parra, Horacio Guarany, entre outros, foram decisivas na construção artística da cantora que trará ao palco ritmos como bolero, tango, milonga, chacarera e zamba, que refletem a presença da misigenação dos povos espanhol e indígena na música da América. Shana vai dividir o palco com os músicos Felipe Barreto, violinista parceiro de estrada da cantora, o pianista Cristian Sperandir e, Giovani Berti, percussionista com grande conhecimento em diferentes ritmos.

Sua trajetória é marcada pela proximidade com a música latina, desde a influência dos pais, que sempre apreciaram o ritmo, desde Trio Los Panchos a Pablo Milanés, ao momento marcante onde dividiu o palco com Mercedes Sosa, em Cachoeira do Sul-RS e no último show da cantora argentina em Porto Alegre-RS. Pelas mãos do colega e amigo Luiz Carlos Borges, com quem fez show em Buenos Aires, conheceu artistas dos países vizinhos e, há 10 anos participa da “Fiesta Nacional do Chamamé”, em Corrientes, também na Argentina. A aproximação aconteceu em oportunidades como na participação do músico Mariano Cantero na percussão do disco “Brinco de Princesa”, de 2010 e, também, na abertura do show da cantora Soledad, em Porto Alegre, em 2015. Com o uruguaio Jorge Drexler, Shana mantém uma relação musical bem intensa tanto que ele já gravou uma música composta pela cantora.

Serviço:

O que: Show “Canto de América”, de Shana Müller

Onde: Teatro do CHC Santa Casa (Avenida Independência, 75) – Estacionamento no local

Quando: 20 de junho (quarta-feira) – 20h

Ingressos: R$ 50,00 inteira – R$ 25,00 meia (estudantes e idosos)

Vendas: Sympla – https://bit.ly/2sfAcVH – e, na bilheteria do Teatro, no dia do evento

