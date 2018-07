Sheraton Porto Alegre divulga vencedor regional do Masters of the Craft

O vencedor do “Masters of the Craft” realizado em Porto Alegre pela Marriott International foi Lucas de Oliveira Castilhos, cozinheiro do Sheraton Porto Alegre que atua sob a coordenação do chef Mauro Sousa. Com o objetivo de incentivar a excelência na gastronomia, o concurso irá escolher o melhor prato criado por colaboradores da rede de hotéis em toda a América. Neste mês de julho, Castilhos participará de uma seletiva que irá aprovar os 20 melhores da América Latina. E na sequência, haverá a decisão sobre quem dos 20 vai para Washington (EUA) participar da final, ainda este ano.

Valorizando alimentos regionais

O butiá e a linguiça campeira proveniente do Alegrete foram os ingredientes-surpresa revelados aos participantes somente na hora. Castilhos venceu a etapa regional com o prato “Escalopes de Filé ao Molho de Butiá com Farofa Gaúcha”. A prova, realizada no último domingo no espaço União Cooks do Grêmio Náutico União, contou com seis concorrentes do Sheraton Porto Alegre e, como jurados, os chefs Alexandre Sharin e Roberta Horn, e as blogueiras Eline Prando e Ju Palma.

