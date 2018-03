Sheraton Porto Alegre Hotel participa da Hora do Planeta divulgando programa de sustentabilidade

O Sheraton Porto Alegre Hotel celebra a Hora do Planeta, que acontece no sábado (24) das 20h30min às 21h30min, recepcionando os hóspedes no lobby com luzes de led e diminuindo a iluminação da fachada do hotel. Ao longo do dia, a equipe de recepção também dará destaque ao programa de sustentabilidade “Make a Green Choice”, que busca reduzir o consumo de água, o descarte de produtos químicos e o uso de energia.

Ao optar por participar do programa, os hóspedes serão lembrados sobre a importância de pequenas atitudes em benefício do meio-ambiente, como, por exemplo, o fato de que, ao dispensar o serviço de housekeeping por apenas uma noite, contribuem para a economia de 40 litros d’água e energia suficiente para manter um laptop ligado por até dez horas.

A Hora do Planeta, é uma iniciativa mundial da Rede WWF para enfrentar as mudanças climáticas. Também conhecida globalmente como Earth Hour, é um ato simbólico no qual todos são convidados a mostrar sua preocupação com o aquecimento global.

