Sheraton Porto Alegre Hotel promove tarifa especial para visitantes da Expointer

O Sheraton Porto Alegre Hotel criou uma tarifa especial para o período da 41ª Expointer, que acontece de 25 de agosto a dois de setembro, em Esteio, e que em sua edição do ano passado recebeu mais de 400 mil pessoas. Aproveitando o intenso fluxo de visitantes vindos de cidades do interior do Rio Grande do Sul, São Paulo, da Argentina e do Uruguai, o hotel disponibiliza valor a partir de R$ 387,00 + 15% para hospedagem em apartamento superior, com direito a internet e café da manhã no restaurante Clos du Moulin.

A tarifa especial estará disponível para reservas até o dia 10 de agosto. Informações podem ser obtidas através do e-mail reservas.poa@sheraton.com ou pelo telefone (51) 2121.6000.

