Sheraton Porto Alegre lança tarifa pet solidária

Até o dia 25 de fevereiro, o Sheraton Porto Alegre promove a tarifa pet solidária. A iniciativa oferece a diária com valor especial a partir de R$ 415,00 + 15%, em hospedagens nos finais de semana para hóspedes que doarem um pacote de ração para cachorros no momento do check-in.

O material arrecadado ao longo do período será doado para a organização Patas Dadas (www.patasdadas.com.br), que resgata animais em situação de abandono, proporcionando o atendimento veterinário necessário e conscientizando a população sobre a importância da adoção responsável.

Reservas e informações podem ser obtidas através do email reservas.poa@sheraton.com ou pelo telefone (51) 2121.6000. A tarifa inclui café da manhã em estilo buffet no restaurante Clos du Moulin, no hotel, e internet.

