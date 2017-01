Sheraton Porto Alegre lança tarifa solidária

Nos meses de janeiro e fevereiro, o Sheraton Porto Alegre está promovendo uma tarifa especial para hospedagens nos finais de semana. Com diária no valor de R$ 399,00, a Tarifa Solidária é válida para os hóspedes que doarem uma lata de leite em pó no momento do check-in. O material arrecadado ao longo do período será doado para a escola Pequena Casa da Criança, em Porto Alegre.

Reservas e informações podem ser obtidas através do email reservas.poa@sheraton.com ou pelo telefone (51) 2121.6000. A tarifa inclui café da manhã em estilo buffet no restaurante Clos du Moulin, no hotel.

