Shopping de Porto Alegre promove shows ao vivo e presenteia participantes da promoção de Dia dos Pais com packs de cerveja

Para celebrar o Dia dos Pais, o Iguatemi Porto Alegre firmou parceria com quatro cervejarias artesanais gaúchas. Entre os dias 1º e 11 de agosto, o shopping vai presentear clientes com um pack de quatro cervejas das marcas Diefen Bros, Fil, Polvo Loco e Veterana. Com R$ 400 em compras realizadas durante o período da promoção nas lojas participantes, os consumidores recebem o pack e ainda concorrem a três cervejeiras da marca Esmaltec.

As quatro cervejarias também comercializarão seus produtos na praça de alimentação do terceiro piso até 31 de agosto. Ao todo, serão 12 tipos de cervejas oferecidas pelas marcas gaúchas. E, para embalar o clima de happy hour noIguatemi, o público ainda poderá conferir shows diários com bandas dos mais variados estilos musicais, como Samba e Amor, Acústico Rockfeller e Marmota Jazz. As apresentações ocorrerão durante o período da promoção.

“Na medida em que promovemos experiências inéditas aos nossos consumidores, também apostamos cada vez mais em parcerias que incentivem o mercado local. Nesta campanha, estamos muito felizes em trazer para dentro do Shopping marcas de cervejas gaúchas, que são referência em qualidade, e artistas regionais, que têm destaque importante no cenário musical. É uma forma de aliar entretenimento, experiência e reconhecimento a quem contribui de forma significativa com o desenvolvimento do Estado”, afirma Andrea Quintana, gerente de marketing do Iguatemi.

A mecânica de troca de notas ocorre por meio do aplicativo do Iguatemi. Cada R$ 400 em compras correspondem a um número da sorte. As notas fiscais devem ser cadastradas, a partir da leitura de QR Code, em uma aba específica do app. Para receber o brinde – limite de um pack por CPF – basta apresentar um documento de identidade no estande localizado na praça de alimentação do terceiro piso, após o cadastro das notas. A entrega dos packs está sujeita à disponibilidade do estoque.

Happy Hour no shopping

Durante os dias da promoção, o clima de happy hour invade os corredores do Iguatemi. Além de saborear as boas cervejas artesanais, o público vai poder conferir de perto – e gratuitamente – shows de sete bandas gaúchas. As apresentações ocorrem de segunda a sexta, às 19h, e sábados e domingos, às 18h. Confira a programação completa:

Marmota Jazz

Data: 1/8 às 19h | 10/8 às 18h

Já reconhecida pelas suas apresentações de jazz contemporâneo, a banda é composta pelos músicos André Mendonça (baixo acústico), Bruno Braga (bateria), Leonardo Bittencourt (piano) e Pedro Moser (guitarra).

Samba e Amor

Data: 2/8 às 19h | 11/8 às 19h

Formada por Maria Luiza Fontoura e Lucas de Azevedo, a Samba e Amor apresenta, além de releituras e interpretações de clássicos do samba e da MPB, canções próprias do novo trabalho autoral. Para compor seu repertório, a dupla se inspira em cantores renomados, como Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Adoniran Barbosa e Elis Regina.

Bibiana Petek

Data: 3/8 às 18h

Cantora, multi-instrumentista e compositora, Bibiana tem um trabalho próprio no gênero MPB. O repertório da artista vai de Gilberto Gil a Raça Negra, de Novos Baianos a Anitta.

Acústico Rockfeller

Data: 4/8 às 18h | 7/8 às 19h

Caio Kolling (voz e percussão) e Marlon Saul (violão e backing vocals) formam o duo de Acústico Rockfeller. A banda é conhecida pela releitura de grandes nomes do Folk, Rock e Soul internacional.

Ale Ravanello Blues Combo

Data: 5/8 às 19h

Em uma união de Ale Ravanello (harmônica e vocais), Sergio Selbach (contrabaixo), Nicola Spolidoro (guitarra) e Clark Carballo (bateria), a Ale Ravanello Blues Combo interpreta um repertório que mistura clássicos dos grandes mestres da harmônica com temas recheados do swing dos anos 50 e 60.

Nani Medeiros

Data: 6 e 8/8 às 19h

Influenciada por grandes artistas, como Lupicínio Rodrigues, Clara Nunes, Dorival Caymmi, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, a cantora gaúcha Nani Medeiros é conhecida pelas suas apresentações de Fado, MPB, samba e choro.

Cartas na Rua

Data: 9/8 às 19h

O Projeto Cartas na Rua é formado por um quarteto de amigos que têm em comum o gosto pelo folk, blues, bluegrass, rock and roll e experimentalismo, apresentando ao público versões de clássicos dessas vertentes e trabalhos autorais.

Saiba como cadastrar a nota via app

Baixe o aplicativo do Iguatemi no seu celular. Ele é totalmente gratuito e está disponível na App Store e no Google Play, basta procurar por “Iguatemi Porto Alegre”.

No menu localizado na lateral esquerda da tela, clique em “Promoções” e, logo após, clique em “Promoção Dia dos Pais”.

Para cadastrar a nota, acesse “Nova nota” e, em seguida, clique em “Escanear código de notas”.

Mire a câmera do celular no QR Code localizado na nota fiscal e pronto!

Para adquirir o brinde, é necessário cadastrar os números da sorte pelo APP e fornecer o número do CPF no estande localizado no segundo piso, próximo ao Acesso D.

SERVIÇO

Promoção Dia dos Pais



Período: 1º a 11/8

1º a 11/8 Data da apuração: 15/8

15/8 Mecânica da troca de notas : App Iguatemi Porto Alegre | cada R$ 400 em compras equivalem a um número da sorte.

: App Iguatemi Porto Alegre | cada R$ 400 em compras equivalem a um número da sorte. Compre e ganhe: um pack com quatro cervejas de 500ml das Diefen Bros, Fil, Polvo Loco e Veterana (limite de um brinde por CPF e conforme disponibilidade de estoque).

um pack com quatro cervejas de 500ml das Diefen Bros, Fil, Polvo Loco e Veterana (limite de um brinde por CPF e conforme disponibilidade de estoque). Local da promoção (retirada dos packs, shows e estandes de cervejarias): praça de alimentação do 3º piso.

praça de alimentação do 3º piso. Premiação:três cervejeiras da marca Esmaltec.

Deixe seu comentário: