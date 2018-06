Shopping Iguatemi promove exposição inédita e gratuita sobre vinhos no mês dos namorados

O Iguatemi Porto Alegre traz, no mês do Dia dos Namorados, um evento inédito no estado sobre o universo dos vinhos: o The Wineyard Experience. Com entrada gratuita, o projeto, que fica no shopping entre os dias 1º e 16 de junho, conta com cerca de 60 workshops e mais de 200 rótulos de vinhos, incluindo marcas de todos os continentes.

A programação também inclui painéis, mesas interativas, conteúdos, estações e workshops que estimulam os sentidos e trazem informações sobre produção e características da bebida, técnicas de harmonização, análises sensoriais, noções básicas de como escolher o vinho, dicas sobre como servir, além de degustações gratuitas. Todas as oficinas são ministradas por respeitados enólogos e sommeliers de vinícolas brasileiras.

“Sempre procuramos trazer atrações inovadoras, que atendam aos desejos do nosso público. O The Wineyard Experience é uma dessas ações, que permite que nossos clientes vivenciem uma experiência lúdica e interativa por meio do vinho”, afirma Marcia Ferla, gerente de marketing do shopping.

A experiência da exposição traz ainda a tecnologia da realidade virtual, que permite que os participantes conheçam sobre o processo de produção do vinho, desde a colheita até o envase.

Concebido e realizado pela Rompecabezas, o The Wineyard Experience visa introduzir as pessoas no universo do vinho abordando-o sob uma nova perspectiva, de forma a desmitificar a aura que gira em torno da bebida, democratizando-a e formando novos consumidores.

“Através do The Wineyard Experience, procuramos desmitificar e descomplicar o vinho ao mesmo tempo em que aguçamos os nossos sentidos através de uma exposição sensorial”, explica Rodrigo Nascimento, idealizador da mostra e diretor executivo da produtora Rompecabezas. No Iguatemi Porto Alegre, a exposição ocupa um espaço de 480m² e tem como parceiros as marcas Brastemp, Salton, Wine, Crystal e 99.

