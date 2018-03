Investigações preliminares apontam que foi ilegal a construção do shopping “Zymniaya Vishnia” (“Cereja de Inverno”, em português) cujo incêndio no último domingo deixou 64 mortos da cidade de Kemerovo, na Sibéria (Rússia). Nessa sexta-feira, foram presas uma chefe do departamento regional de Supervisão de Obras e uma diretora-geral da companhia proprietária do imóvel.

