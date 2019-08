Shopping João Pessoa oferece avaliações gratuitas para doenças respiratórias

Após o sucesso da atividade do Dia Mundial da Asma, em 7 de maio, o Shopping João Pessoa promoverá neste sábado, 24 de agosto, entre 10h e 18h, uma ação voltada para a saúde respiratória, realizando avaliações e dando orientações ao público sobre asma, alergia e doenças nas vias aéreas.

A ação, que é gratuita, será realizada em parceria com o Instituto de Asma de Alergia Respiratória do RS (IAAR-RS). Na ocasião, o público também poderá fazer exames d e espirometria e receber material educativo. As atividades serão coordenadas pela médica pneumologista e presidente do IAAR-RS, Maria Ângela Moreira.

A parceria com o Instituto de Asma de Alergia Respiratória do RS (IAAR-RS) é mais uma novidade do Shopping João Pessoa, que busca disponibilizar conhecimento, informações e diagnósticos eficazes para que os seus frequentadores possam viver uma vida mais saudável.

Deixe seu comentário: