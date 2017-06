Shopping TOTAL promove maior arraial da capital neste sábado

Evento deverá repetir sucesso de anos anteriores.

Além das comidas e bebidas típicas, como pinhão, pipoca, amendoim e quentão, a festa contará com casamento na roça, oficinas de dança, brinquedos infláveis, brincadeiras tradicionais da data, como pescaria e argola, concursos diversos e distribuição de brindes. Para os pequenos, haverá um local especial para contação de histórias e a bebeteca infantil, espaço de leitura para crianças.

Durante o evento – que vai reunir comunidade, escolas do bairro, clientes e lojistas –, será acessa a tradicional fogueira junina, com 2 metros de altura. “Somos o único arraial de Porto Alegre com fogueira”, destaca a gerente de marketing, Carolina Toledo Rosito, que completa: “Nossa expectativa é de receber, aproximadamente, 8 mil pessoas para comemorar as festividades de São João”.

Para colocar os “caipiras” na dança, Taison Neves e sua banda de forró vão animar a festa com músicas tradicionais e sucessos da atualidade. Um grande show com fogos de artifício encerrará as festividades.

A 12ª Edição do Arraial SESC Shopping TOTAL tem realização do Shopping TOTAL em conjunto com Sesc e Fecomércio. A entrada é franca.

O Shopping TOTAL fica na Avenida Cristóvão Colombo nº 545, bairro Floresta, em Porto Alegre.

*Em caso de chuva, o evento será transferido.

