Shopping TOTAL promove Pedal das Chaminés em comemoração ao aniversário de Porto Alegre

Para celebrar os 246 anos da cidade de Porto Alegre, o Shopping TOTAL, em parceria com o PedAlegre, promove o 4º Pedal das Chaminés, no próximo domingo, dia 25. O evento acontece no Largo Cultural do Shopping, em frente à centenária chaminé a partir das 10h e contará com exposição de produtos e equipamentos para ciclismo, serviços de manutenção e conserto de bicicletas, além de preparação para a pedalada com alongamento orientado.

A concentração inicia às 10h com saída às 10h30. O destino do passeio ciclístico é a Usina do Gasômetro e terá duração de 90 minutos. O trajeto irá percorrer a Rua Garibaldi, Av. Farrapos, Rua da Conceição, Av. Mauá e fará uma parada em frente à Prefeitura de Porto Alegre para prestar homenagem cantando os parabéns. Após, o grupo segue pela Av. Mauá até a Usina do Gasômetro, retornando pela Av. Loureiro da Silva, Rua Eng. Luiz Englert, Av. Paulo Gama, passando pelo Túnel da Conceição, Largo Vespasiano Julio Veppo, Rua Comendador Álvaro Guaspari, Rua Ernesto Alves e retorna ao Shopping TOTAL pela Av. Cristóvão Colombo.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá auxiliar no percurso isolando vias e abrindo passagem para os ciclistas. Um carro de som e equipe de apoio também acompanharão o trajeto.

No retorno ao TOTAL, haverá sorteio de brindes e um sorteio final de uma bicicleta da marca South Bike, doado pela loja MBike.

O Pedal das Chaminés iniciou em 2015 e foi pensado como uma ação em homenagem ao aniversário da cidade, e também como uma forma de valorizar e conectar dois cartões postais de Porto Alegre, conhecidos popularmente pela imponência das antigas chaminés.

O evento faz parte da programação oficial das comemorações aos 246 anos de Porto Alegre e tem o apoio Prefeitura de Porto Alegre, Panvel, MBike, Espaço do Ciclista, My Bike, ATS Hospitalar e VitaQuali. A expectativa dos apoiadores é de receber cerca de 600 ciclistas.

Em caso de chuva o evento será transferido.

