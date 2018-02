Shopping Total terá arena de drones e carrinhos de controle remoto

Uma atração pra lá de inovadora irá marcar a temporada de volta as aulas no Shopping Total, em Porto Alegre, entre 15 de fevereiro e 4 de março. O shopping está promovendo a primeira arena de drones e carrinhos de controle remoto do Brasil na praça de eventos, trazendo ao público a oportunidade de pilotar os brinquedos em jogos divertidos e desafiadores. Corridas, missões e batalhas aéreas são algumas das atividades propostas no evento. Completando esse parque de diversões diferente, o shopping terá um setor de Experiências de Realidade Virtual e uma sala de Scape Game temática de volta às aulas.

A brincadeira, que promete entreter pessoas de todas as idades, é organizada pela Real Games e é acessível mesmo a quem nunca teve contato com as tecnologias. Drones de última geração permitem que os usuários aprendam a pilotar em um ambiente completamente seguro, e os obstáculos desafiarão a habilidade do público. Um sistema de pontuação acompanhará o desempenho dos pilotos, permitindo que drones mais avançados e mais rápidos sejam utilizados, além de garantir descontos e prêmios para os melhores do ranking.

Na área de realidade virtual (VR), realizada em parceria com a VRXP Consultoria, será possível viver diversas experiências completamente imersivas. Será possível desenhar livremente em 3D em um ambiente virtual, ter a sensação de estar no fundo do mar e praticar voo livre com um drone virtual, desafiando diversos obstáculos.

A sala de Scape Game temática propõe diversos desafios e enigmas que deverão ser resolvidos no menor tempo possível, formando um jogo divertido que promove integração para pessoas de todas as idades.

A proposta é tornar acessíveis tecnologias que vêm fazendo cada vez mais parte do mundo atual, estimulando o público a se apropriar da inovação em jogos que simulam situações reais. As atividades desenvolvem a coordenação motora, estimulam a criatividade e promovem integração e muita diversão.

Crianças a partir de oito anos de idade poderão se divertir com os drones e com a área de VR. A sala de Scape Game é de classificação livre, e a partir dos quatro anos todos podem andar nos carrinhos de controle remoto.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 10 e R$ 15, e a arena estará aberta das 13 às 22 horas entre segundas e quintas-feiras, das 10 às 22 horas em sextas e sábados, e das 12 às 20 horas aos domingos.

