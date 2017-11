Shopping TOTAL terá Black Friday com descontos de até 90%

Pelo terceiro ano consecutivo, o Shopping TOTAL participa da “Black Friday”. Este ano, além da sexta-feira negra, a promoção se estenderá durante todo o final de semana, de 24 a 26 de novembro.

Nesta edição, houve um acréscimo de 100% na participação das lojas com relação a 2016, consagrando o Black Friday como uma importante ação no calendário promocional.

Produtos do segmento de decoração, beleza, saúde e bem-estar, bolsas, vestuário, sapatos, eletrônicos, acessórios, como joias, óculos e relógios, além de itens do setor de alimentação, terão descontos de, no mínimo, 50% até 90%.

De acordo com o gerente comercial do Shopping, Laércio Pavanello, o objetivo é ampliar a promoção para que mais pessoas possam aproveitar as ofertas. “Assim como no Loucura TOTAL, as lojas colocarão suas melhores promoções do lado de fora da vitrine e farão ações especiais”, informa ele, e completa: “É uma oportunidade para o consumidor que estava economizando, e não realizando compras com frequência, de adquirir bons produtos com preços bem acessíveis”.

