Shoppings da Multiplan no RS participam de ofertas da Semana do Brasil

De 06 a 15 de setembro, o BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e o ParkShopping Canoas, em Canoas, participam da primeira Semana do Brasil: uma campanha que une o poder público e a iniciativa privada com o objetivo de aquecer a economia do país, estimular as vendas e girar os estoques.

Os shoppings da Multiplan no RS vão participar do movimento unindo-o ao tradicional Lápis Vermelho, o selo de ofertas da rede. Todos os descontos podem ser conferidos no sites www.barrashoppingsul.com.br e www.parkshoppingcanoas.com.br, além do Facebook e Instagram de cada um dos shoppings.

Nos meses de janeiro, fevereiro e julho, acontecem as edições de verão e inverno da Liquidação do Lápis Vermelho – momentos em que os varejistas trocam suas coleções e queimam os estoques. E, desde 2015, o Lápis também se une à Black Friday, divulgando as promoções dos lojistas.

O Lápis Vermelho tem como conceito “Viver bem pagando menos” e, durante o ano inteiro, em suas redes sociais, dá dicas de ofertas, moda, beleza, além de eventos e experiências nos shoppings Multiplan.

