Show do cantor Daniel é interrompido por princípio de incêndio em Cuiabá

Susto: em Cuiabá um princípio de incêndio na casa de shows Musiva interrompeu uma apresentação beneficente do cantor Daniel, na madrugada deste domingo (9). Apesar do incidente, ninguém ficou ferido após o local ser esvaziado às pressas. A suspeita é de que as chamas foram causadas por um curto-circuito devido a uma sobrecarga.

O número de pessoas presentes no show não foi divulgado. Pelas redes sociais, o cantor agradeceu o carinho do público e disse que, por falhas técnicas, não pode finalizar a apresentação. Em sua página no Facebook, a Musiva disse que o problema ocorreu com um equipamento no fundo do palco e que, por razões de segurança, resolveu esvaziar o local.

Segundo a reportagem o Corpo de Bombeiros informou que foi chamado até a Musiva por volta das 2h, mas que quando chegou o princípio de incêndio já havia sido controlado com o auxílio de extintores de incêndio e, a casa noturna, evacuada. (AG)