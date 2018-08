Show da baderna na prefeitura revela em que País estamos

A invasão da prefeitura de Porto Alegre e a permanência dos baderneiros no local, equivocadamente chamados de “manifestantes em busca de diálogo” e que – pasmem – seriam servidores públicos, com deveres e obrigações previstas em lei, é um fato revelador do atual estágio de anomia que vive o Brasil. Ninguém se atreve a fazer cumprir o que determina as leis vigentes no País.

A nossa anomia

“Anomia”, segundo a definição mais conhecida, é um conceito que se refere ao estado social de ausência de regras e normas, em que os indivíduos desconsideram o controle social que rege determinada sociedade.

Autoridades temem agir dentro da lei?

A invasão de prédios públicos e privados, a prática de atos de vandalismo e a leitura equivocada feita pelas autoridades, que deveriam agir para manter o controle social, banalizam essas situações. Parece existir um temor por parte daqueles que detém prerrogativas para tal, em exercerem a autoridade que lhes foi delegada nas mais diversas esferas. Há um evidente temor de que sua ação seja interpretada como autoritarismo.

Haddad e Manuela, os postes escalados por Lula

A nova realidade da deputada gaúcha Manuela D’Ávila apenas consolida a imagem do PCdoB de ser uma linha auxiliar do Partido dos Trabalhadores. Após renunciar a uma candidatura presidencial que nunca chegou a existir, agora Manuela figura como vice do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Todas as ações são comandadas desde a cela pelo ex-presidente Lula, que cumpre pena em Curitiba (PR).

Bolsonaro quer isonomia no combate ao crime

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que ontem esteve em Gramado participando de dois eventos (um ligado ao agronegócio e outro ao público evangélico), voltou a defender maior desenvoltura e respaldo legal para as polícias no combate ao crime. “Dizem que nós estamos em guerra. Que guerra é essa que só um lado pode atirar? Se o policial atira no vagabundo, dificilmente ele não vai pra cadeia. Se não atira, dificilmente não vai pro cemitério.”

Deixe seu comentário: