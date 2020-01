Magazine Show de Dilsinho é cancelado no interior de SP após explosão com quatro feridos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Dilsinho lança DVD Terra do Nunca Foto: Divulgação Dilsinho lança DVD Terra do Nunca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O show de Dilsinho que aconteceria na madrugada deste domingo (19), em um clube de Indaiatuba, no interior de São Paulo, precisou ser cancelado após a explosão de um cilindro de gás carbônico de um DJ que abriria a apresentação do pagodeiro. O cilindro fazia parte dos efeitos especiais do show do DJ.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres que ficaram feridas, foram socorridas pelos bombeiros e levadas aos hospitais mais próximos.

Dilsinho lamentou o episódio em suas redes sociais e disse ter ficado assustado com o barulho da explosão.

“Foi uma explosão muito grande, eu ouvi do camarim e todos nós ficamos assustados naquele momento. Soube que tiveram quatro vítimas, ainda não sei o estado dessas pessoas, mas vou procurar saber. Estou mexido com o que aconteceu e não estaria 100% para fazer o show hoje para vocês. Peço desculpas para quem estava no show, os ingressos estavam praticamente esgotados. A responsabilidade não era nossa, as empresas que trabalham com a gente há muitos anos são muito sérias. A gente vai ter uma nova data para se encontrar em Indaiatuba”, afirmou o cantor.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário