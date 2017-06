Show de lançamento do DVD Desgarrados, de Mário Barbará e Chico Saratt ocorre no próximo dia 30 em Porto Alegre

No próximo dia 30 de Junho, às 21h, no Teatro do CIEE (Rua Dom Pedro II, 861), em Porto Alegre acontecerá o show de lançamento do DVD DESGARRADOS, de Mário Barbará e Chico Saratt. O DVD é composto por 14 músicas e vem contar a história musical da parceria da dupla há mais de 30 anos.

No dia do show haverá DVD’s e CD’s disponíveis a venda no local e também haverá a partir das 19h30min uma exposição de quadros e fotos do making off e da gravação do DVD, que poderão também ser adquiridos, exposição esta realizada pelo fotografo Eduardo Rocha, que será o curador da mesma.

Os ingressos podem ser adquiridos no site: https://minhaentrada.com.br/evento/desgarrados-6971 ou no dia direto na bilheteria do Teatro CIEE. Maiores informações pelo telefone: (51) 98273.3663.

