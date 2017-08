Show de Marcello Caminha encerra I Encontro de Arte Tradicional na Expointer

No sábado, 2 de setembro, encerra a primeira edição do Encontro de Arte Tradicional, que promove uma série de atividades gratuitas durante a programação da Expointer 2017. Realizado pela Idealize com o apoio da ABCCC – Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, o projeto tem como objetivo promover ações culturais gratuitas para valorizar e difundir a cultura rio-grandense através da música. No último domingo, 27 de agosto, o público pode conferir as apresentações de Renato Borghetti e Luiz Carlos Borges.

Estão previstas seis oficinas de música instrumental gratuitas no dia 1º de setembro. As atividades formativas serão oferecidas para alunos da rede pública de ensino de Esteio e ministradas pelo Grupo Mas Bah, totalizando 180 crianças e adolescentes de 07 a 16 anos beneficiados com as oficinas. É necessário prévio agendamento pelo telefone (51) 99833-2277.

A programação musical encerra no sábado, em um palco montado na pista da ABCCC, com apresentação às 18h, de Marcello Caminha com participação especial do Grupo Mas Bah. As atividades têm entrada franca para os visitantes da Expointer.

Serviço:

I Encontro de Arte Tradicional

Todas as atividades com entrada franca para os visitantes da Expointer

31 de agosto e 01 de setembro

Oficina de Música Instrumental com Grupo Mas Bah

Tatersal de Leilões ABCCC

02 de setembro

18h – Marcello Caminha com participação especial do Grupo Mas Bah

Pista ABCCC