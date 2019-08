Show de Sandy e Júnior gera mudança no jogo de Palmeiras X Grêmio

A Conmenbol informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (07), que houve uma alteração no lugar da partida entre Palmeiras e Grêmio. Isso aconteceu, devido o show de Sandy e Júnior, marcado para o dia 24 e 25 de agosto. Ao invés do jogo ser na Arena Palmeirense, no dia 27 (terça), será no Pacaembu. Já que o gramado leva um tempo para se recuperar. O jogo está previsto paras às 21h e 30min e faz parte das quartas de final da Libertadores.

A disputa de ida entre os times, vai ser uma semana antes, no dia 20 de agosto, na Arena do Grêmio. O histórico dos palmeirenses está melhor que do time gaúcho, pois de 2012 para cá, foram seis jogos, no qual o Palmeiras venceu cinco e empatou um.

Deixe seu comentário: