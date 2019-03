Show de Sérgio Rojas encerra comemorações da semana de Porto Alegre

O compositor Sérgio Rojas é o músico convidado para encerrar as comemorações da semana do aniversário de Porto Alegre. O show será neste domingo (31), às 21h, no Teatro Renascença, com entrada franca. Natural de Uruguaiana, mas morando há 40 anos em Porto Alegre, Rojas celebra o acolhimento da cidade com inúmeras composições em sua homenagem.

Entra as mais conhecidas está Pequena Canção para Porto Alegre, música que evidencia a vivência entre as belezas da cidade e que abrirá o show. Além de canções autorais, que mesclam milongas com o pop/rock argentino, Rojas prepara uma homenagem para porto-alegrenses ilustres como Elis Regina, Túlio Piva e Lupicínio Rodrigues. Sérgio Rojas, voz e violão, vem acompanhado de Diogo Barcelos no piano acústico, Dhouglas Umabel no violino, Guilherme Goulart na percussão. Além disso, a banda conta com um convidado especial, Jorginho do Trumpete, músico que integra a Banda Municipal de Porto Alegre.

