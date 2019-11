Show de Tiago Abravanel agita aniversário dos cooperados da Unicred Porto Alegre

A Unicred Porto Alegre celebrou o aniversário de seus cooperados, na noite desta quinta-feira (7/11), com um show de Tiago Abravanel e sua Banda, no Teatro Bourbon Country, reunindo cerca de 800 pessoas. Crianças e adultos de todas as idades dançaram e se divertiram ao som de músicas conhecidas de grandes compositores, sempre sob o comando do cantor, o que se transformou em uma grande brincadeira.

Anfitriões da festa, o presidente da instituição, Dr. José Cesar Boeira, e sua esposa, Morázia, recebiam a todos com extrema simpatia, demonstrando sua felicidade ao compartilhar com os convidados aquele momento tão especial. “Como uma grande família que somos, precisamos estar juntos, desfrutando da companhia um do outro e das amizades que conquistamos ao longo do tempo. Este é o nosso propósito com esta festa, levar alegria e felicidade aos nossos cooperados”, considera.

Enquanto isso, o carismático ator e cantor, Tiago Abravanel, encantava o grupo que foi até ele nos bastidores. Atencioso e, com um imenso sorriso no rosto, dizia que, cada vez que vem a Porto Alegre, é sempre uma experiência muito especial, pelo carinho que recebe das pessoas.

“A capital dos gaúchos marcou minha vida profissional. Foi aqui, em 2012, que fiz meu primeiro show aberto para público pagante, no Teatro Araújo Viana. A surpresa foi total, pois tivemos lotação esgotada”, relembra. “Agora, a Unicred Porto Alegre me brinda com esta oportunidade de estar mais vezes aqui com todos vocês”, conclui.

Além das comemorações, a festa teve novamente um caráter solidário. A cooperativa recolheu, logo na entrada do Teatro, doações de fraldas descartáveis, que serão repassadas para instituições beneficentes. Esta e outras ações beneficentes são realizadas regularmente pela instituição durante todo o ano.