A Cinemateca Capitólio Petrobras (rua Demétrio Ribeiro, 1085 – Centro Histórico) apresenta neste sábado, 26, às 20h, o filme de Rene Goya Filho com show histórico de Júpiter Maçã realizado em Porto Alegre, em 2001, no período de divulgação do disco Plastic Soda. Com entrada franca, a sessão ocorre no dia em que o compositor Flavio Basso celebraria seu 51º aniversário.

