Show marca o aniversário de 14 anos do grupo de salsa Tonda Y Combo em Porto Alegre

O novo point latino de Porto Alegre, o Caribeño POA, apresenta nesta quinta-feira (05), a partir das 21h, um dos mais renomados grupos de salsa do Brasil, Tonda Y Combo, que comemora seus 14 anos de sucesso.

A banda promete uma noite caliente com muitos ritmos, timba jazz e o melhor da salsa. Após o show, a festa continua até as 5h, com o DJ López do Uruguay, entre outras atrações.

O grupo formado por Tonda Pecois (piano e direção musical), Juan Romero e Fernando Melo (vozes), J. C. Charão e Boquinha (trombones), Luciano de León (baby Bass), Tuti Rodrigues (timbales) e Bruno Coelho (congas), apresenta um repertório vibrante. Tonda Pecoits, o mestre da banda, com experiência de trabalho profissional de 15 anos na Europa, integrou diversas formações, até orquestras de salsa.

SERVIÇO:

Tonda y Combo, show de aniversário

Data: quinta-feira, 05 de abril

Local: Be Club – Rua Castro Alves, 825, Moinhos de Vento, Porto Alegre

Abertura da casa: 21h

Início do show: 22h30min

