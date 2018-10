O Projeto “Corações e Vidas” com os cantores DAN e Blanch Van Gogh apresenta um show no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana na próxima -feira (31), às 20h. O objetivo é arrecadar fundos para a construção de poços de água potável para a população carente do Senegal, na África. Os ingressos custam R$ 40 (na hora) e R$ 20 (antecipados).

