Show reÃºne grandes nomes da mÃºsica gaÃºcha em Porto Alegre para arrecadar doaÃ§Ãµes aos desabrigados

Grandes nomes da música gaúcha estarão reunidos em um show coletivo nesta -feira (14), em Porto Alegre, em apoio às milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas no Estado em função das enchentes. Batizado de Mateadas da Solidariedade, o evento, que acontece a partir das 19h no Teatro Dante Barone, é promovido pela Assembleia Legislativa do RS.

Para assistir ao espetáculo, basta doar alimentos, roupas, colchões ou produtos de limpeza. A Assembleia instalou ainda dois postos de coleta de doações na entrada do prédio do Legislativo e outro junto à portaria de segurança, no térreo. As doações podem ser feitas das 8h30min às 18h30min, de a .

Confira as atrações:

Guri de Uruguaiana

Erlon Péricles

Maria Luiza Benitez

Jader Leal

Elton Saldanha & Grupo

Igor Pires & Grupo

Cristiane Gomes & Sandro Pimentel

Luiza Barbosa Dias

Quarteto Pampa & Anomar Danubio Vieira

Fatima Gimenez

Raphael Madruga

Beto Zacaro

Tatiéli Bueno

