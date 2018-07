Show surpresa de Paul McCartney

Paul McCartney surpreendeu fãs nesta quinta-feira (26) ao anunciar um pequeno show de graça no The Cavern Club, o bar em Liverpool onde os Beatles iniciaram sua carreira há mais de 50 anos. O músico de 76 anos, que costuma tocar para enormes plateias, disse no Twitter que irá se apresentaria às 14h (horário local), com ingressos sendo distribuídos de graça por ordem de chegada.

