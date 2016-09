Shows movimentam o Piquete Rede Pampa Schin! no Acampamento Farroupilha

Começou o Acampamento Farroupilha no Parque da Harmonia. O fluxo de público promete ser intenso este ano intenso. Aqui, algumas imagens registradas no ano passado pela ótica do fotógrafo Jackson Ciceri, do jornal O Sul, revelam a importância da data para o povo gaúcho, devendo repetir neste ano o sucesso já tradicional que caracteriza o evento e seu entorno. No Piquete da Rede Pampa Schin! os shows pampeanos são a tônica dos próximos dias, com continuidade durante toda a semana. As apresentações são transmitidos pela Rádio Liberdade FM (96.7), integrante da Rede Pampa. Os shows iniciam neste domingo, dia 11, a partir das 3h, com programação voltada à criançada. A primeira apresentação, neste horário, será Crianças em Canto e às 16h, o comando fica sob a tutela dos Irmãos Machado.

