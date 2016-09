Shows Pampeanos começam neste domingo no Piquete Rede Pampa Schin!

A Semana Farroupilha, que se estende até o dia 20, tendo por palco o Parque da Harmonia, marca este ano os 180 anos da proclamação da República Rio-Grandense, o que engrandece ainda mais os festejos e a data. Muitas atrações estão sendo esperadas. No piquete Rede Pampa Schin! os shows pampeanos fazem a festa do público, com apresentações diárias e transmitidas pela Rádio Liberdade, também da Rede Pampa.

No domingo dia 11, a partir das 15h, acontece o show Crianças em Canto e às 16h os Irmãos Machado. A continuidade dos shows pampeanos será na quarta-feira, dia 14, com a apresentação de Dudu Gaiteiro a partir das 16h e às 17h o show de Rudy Kestering.

Dia 15, quinta-feira, terá o show de Oberdã Pires às 16h e de Jader Leal a partir das 17h. Na sexta-feira (16) a programação coontempla o show de Beto Mayer às 16h e De Lima e Leninha às 17h. No sábado, a partir das 15h30min, acontecem os shows Jorge Piratini e Paulinho Caçapava, Pedro Padilha e o Grupo Quero-Quero.

Domingo, a partir das 16h30min: O Cancioneiro, Leandro Cachoeira, Maninha Missioneira e Grupo Rebenque. Já na saegunda-feira (17), tem o show de Roberto Mendes às 16h e após o Embalo Campeiro, às 17h. Dia 20 de setembro, a festa fica por conta do show de Iedo Silva e Grupo Fandangueiro, a partir das 10h. Á tarde, aprogramação é muito especial, com o Super Show da Rádio Liberdade no palco central a partir das 14h com os shows: Iedo Silva e Grupo Fandangueiro, Marcello Caminha e Eco do Minuano e Bonitinho. O Super Show da Rádio Liberdade se estende até as 17h.

