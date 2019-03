Sia é a primeira cantora com cinco clipes visualizados mais de 1 bilhão de vezes

A cantora americana Sia alcançou na ultima terça-feira (26) o recorde de 1 bilhão de visualizações no clipe “Elastic Heart”, lançado em 2015. O single faz parte do álbum “1000 Forms of Fear”. Com esse recorde, a cantora soma cinco clipes na marca de 1 bilhão sendo a única a quebrar está barreira. Os outros clipes foram das músicas “Chandelier”, “Titanium”, “Cheap Thrills”, “Dusk Thill Dawn”. Um ícone!

