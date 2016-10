Sial, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, revela a força das exportações brasileiras

Embaixador Roberto Jaguaribe, presidente da Apex Brasil, fala na Sial, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, que acontece na França: “o RS está tendo uma presença muito importante neste que é o maior evento mundial. Evento não apenas europeu, mas onde o mundo todo vem examinar produtos em evidência. O Brasil tem uma presença nacional e nós damos apoio a esta presença nacional do Brasil”.

Sobre a retomada do desenvolvimento do País, ele diz: “a produção, a economia como um todo não gosta de imprevisibilidade e o Brasil já mostra previsibilidade maior no que se refere à geração de empregos e investimentos. Passamos por um período que talvez seja o pior que o País já passou em recessão mas agora sentimos aqui na Europa o início da recuperação deste cenário”.

Gilmar Pezinho, presidente da Peccin Alimentos, participa da feira e aponta: “estamos participando há 25 anos desta que é a maior feira de alimentos da Europa e já exportando para 50 países. Nosso mix de produtos inclui chocolates, balas, pirulitos, chicletes, somando mais de 120 itens, todos exportados, um volume que representa 20% de nosso faturamento. A Peccin está há 60 anos no mercado, já na segunda geração de administradores e seguindo um processo de desenvolvimento, mesmo diante desta crise”.

