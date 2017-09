Sicredi cresce 51% com mais de R$ 195 milhões em protocolos na Expointer 2017

A participação do Sicredi na 40ª Expointer superou as estratégias traçadas, atingindo em 100% o atendimento aos associados que demandaram Crédito Rural. Foram protocolados (até às 17h, deste domingo) 1.164 pedidos de financiamentos, sendo 14,5% a mais sobre 2016. No total, os protocolos representaram mais de R$ 195 milhões e 51% de crescimento sobre a feira do ano passado -, com um ticket médio de R$ 167.571 em cada pedido.

As linhas PRONAF ligada à Agricultura e Agroindústria Familiar foram, mais uma vez, o destaque de solicitações na feira para o Sicredi, gerando mais de 785 pedidos e fechando acima dos R$ 59,87 milhões, registrando aumento de 28% sobre 2016. As demais linhas totalizaram R$ 135,15 milhões em pedidos de financiamento.

Este ano, os negócios gerados pelo Sicredi na feira tiveram foco na sustentabilidade, por conta da procura dos associados em investir em equipamentos e melhoramentos nos segmentos da avicultura, irrigação e energias renováveis. Juntos, os três geraram mais de R$ 40 milhões em pedidos de financiamento, representando 20% do total de pedidos protocolados nesta edição da Expointer.

Conforme o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Fernando Dall’Agnese, além do crescimento e modernização do agronegócio, a geração de negócios do Sicredi na Expointer foi resultado do trabalho realizado pelas cooperativas do Sistema durante o ano em todo o Brasil. “Nosso objetivo foi alcançado. Conseguimos apoiar, mais uma vez, o desenvolvimento sustentável do negócio dos nossos associados. Nesta 40ª edição da Expointer, para todos os associados que nos procuraram conseguimos gerar, de forma adequada aos seus perfis, pedidos de crédido rural”, avaliou Dall’Agnese.

Este ano a participação dos associados do Sicredi foi intensa, mais de mil de diversos Estados brasileiros vieram em caravanas e muitos pela 1ª vez. Além disso, o Sicredi reforçou sua tradicional participação no Pavilhão da Agroindústria Familiar, uma parceria na Expointer de 19 anos com a FETAG (Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Rio Grande do Sul). O Sicredi esteve presente com uma equipe de mais de 60 colaboradores disponibilizados pelas suas 42 cooperativas de várias regiões do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

O Sicredi esteve presente nos tradicionais espaços de negociações da feira, com um grande estante no Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas, e com a Casa Sicredi na área da Pecuária. Além da equipe de profissionais especializados para indicar qual o melhor produto para a necessidade de cada associado, os espaços contaram com caixas eletrônicos próprios, ligados a Rede 24h.