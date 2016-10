Sicredi é uma das 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar pelo sexto ano consecutivo

Pelo sexto ano consecutivo, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 20 mil colaboradores – está entre as “Melhores Empresas para Você Trabalhar”. Elaborado pela revista Você S/A em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia o ambiente de trabalho e as melhores práticas de gestão de pessoas em empresas divididas em 24 setores da economia. O evento de divulgação do ranking aconteceu na noite do dia 3 de outubro, em São Paulo.

Neste ano, a instituição financeira cooperativa obteve 78 pontos no Índice de Felicidade no Trabalho (IFT). Para Carlos Magni, diretor executivo de Gestão de Pessoas da Confederação Sicredi, estar entre as melhores é, além de um reconhecimento importante, reflexo de que o Sicredi valoriza os colaboradores e investe no seu desenvolvimento, estimulando tanto o trabalho em equipe quanto a evolução individual de carreira. “Com eles, desenvolvemos um trabalho humano e que evolui continuamente. Dentro do modelo diferenciado de gestão do cooperativismo, cuja base é a colaboração e consequente participação nas decisões do negócio, cada colaborador é, também, dono do negócio”, aponta Magni.

A nota do colaborador, que aponta o Índice de Qualidade no Ambiente do Trabalho (IQAT) foi 86,3%. O comprometimento organizacional dos colaboradores atingiu 93,4% e o quesito confiança 88,5%. Desenvolvimento obteve 85,8%. Os quesitos participação e satisfação com o trabalho empataram com 85,3%.

No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas (IQGP), os destaques foram para os quesitos Gestão das Relações Interpessoais com 92,9%, Gestão Estratégica e Objetivos com 78,4% e Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa com 72,6%, entre outros.

Em 2016, o levantamento da revista Você S/A chegou à 20ª edição e contou com a inscrição de 345 empresas. O resultado do anuário está disponível no sitehttp://vocesa.uol.com.br/noticias/mercado/as-150-melhores-empresas-para-voce-trabalhar-2016.phtml e na edição especial da Você S/A de outubro, com informações complementares sobre as eleitas e detalhes do levantamento.

