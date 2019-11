Sicredi promove Hackathon focado em transparência na educação para apoiar a sociedade

Com o objetivo de ajudar os pais ou responsáveis a tomar a melhor decisão na hora de escolher a escola dos seus filhos, o Sicredi realiza a terceira edição do Hackathon Social, durante os dias 22, 23 e 24 de novembro, no Prédio 32 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, integrando as ações do Pacto Alegre, iniciativa que visa transformar a cidade em um ecossistema referência internacional de inovação, cultura e qualidade de vida.

reúne estudantes e profissionais das áreas de design, marketing, programação e ciência de dados durante 48 horas seguidas, a fim de construírem projetos de impacto positivo para a sociedade, com o tema “Juntos por transparência e dados abertos para a educação”. Os participantes atuarão para solucionar o desafio e desenvolver uma plataforma que reúna dados de escolas de Porto Alegre, facilitando o acesso às informações.

A iniciativa foi lançada hoje (4/11), na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a presença do prefeito, Nelson Marchezan Júnior, do diretor de Inovação da Prefeitura, Paulo Renato Ardenghi Rizzardi, do coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, e do diretor executivo da Sicredi União Metropolitana, cooperativa que atua na região de Porto Alegre, Gerson Luis Kunkel. “Participar desse momento significa desenvolver comunidades, e assim como educação e formação, , está diretamente ligado ao cooperativismo e ao que fazemos no nosso dia a dia.”, afirmou Kunkel. Marchezan reforçou a importância de ter apoio para desenvolver esse importante projeto para ajudar a dar mais transparência a dados que envolvem a educação, na medida em que serão acessados pelos cidadãos.

No início da maratona, serão formados seis grupos compostos por 10 pessoas de diferentes áreas de atuação. Cada equipe será desafiada a elaborar uma plataforma que cumpra o objetivo proposto. Durante as 48 horas, serão propostas atividades de conscientização, criatividade e integração em grupo, que contarão com a mentoria de especialistas do Sicredi. No último dia, os grupos irão apresentar seu protótipo para uma banca avaliadora.

A equipe vencedora pelo melhor projeto será premiada com a quantia de R$ 5.000,00 e o segundo colocado com R$ 3.000,00. Os critérios de avaliação são: impacto para os pais e sociedade, execução técnica, interface e acessibilidade.

O ingresso para o evento custa R$ 30,00 reais e os interessados devem realizar as inscrições a partir do dia 30 de outubro, através do site: https://www.hackathonsocial.com.br/. Ao todo, serão 60 vagas, sendo que destas, 48 serão destinadas para o público em geral e 12 serão vagas sociais. A organização é em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. As palestras serão divulgadas em breve.