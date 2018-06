Sicredi reúne entidades do agronegócio gaúcho sobre Plano Safra 2018/2019

O Sicredi realiza amanhã, dia 20 de junho, um almoço com dirigentes e executivos das principais entidades do setor do agronegócio no Rio Grande do Sul e com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério da Agricultura (MAPA), Secretaria da Agricultura e Pecuária do RS e Secretaria do Desenvolvimento Rural e Cooperativismo do RS.

Na pauta do encontro está o fechamento do ciclo safra anterior (2017/2018) e as expectativas e percepções para a evolução do novo Ciclo do Plano Safra 2017/2018.

O evento vai acontecer a partir das 11h30, na Sala Executiva do restaurante NB Steak (Ramiro Barcelos, 389 – Floresta), em Porto Alegre.

