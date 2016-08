Sicredi vai com força à Expointer 2016

Com o olhar mirando as oportunidades e necessidades dos associados e das comunidades onde está presente, o Sicredi disponibiliza para seus associados o mesmo valor em crédito do ano passado (300 milhões de reais) durante a 39ª edição da Expointer – feira internacional que acontece de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS. Entretanto, se houver uma demanda maior, o Sicredi está preparado para atender as solicitações dos seus associados.

Este ano, por conta do cenário mais retraído, teremos o grande desafio de vislumbrar as oportunidades em cada uma das Cadeias Produtivas em que atuamos, para ajudar nossos associados a manterem a sustentabilidade de seus negócios”, pondera Orlando Müller, presidente da Central Sicredi Sul.

Segundo o dirigente, o objetivo do Sicredi na Expointer é assessorar o associado para que desenvolva o crescimento de seu negócio de forma sustentável. “O principal ativo do Sicredi é o relacionamento com o associado, e as comunidades e com os setores produtivos, por essa razão eventos como a Expointer – por sua magnitude – nos inspiram a ver oportunidades, mesmo em cenários como o atual”, afirma Müller.

Com foco nas pessoas e olho firme no associado, o Sicredi que está presente na Expointer desde 1999, iniciou o ano apontando um desempenho positivo (no ano de 2015 que findava) e traçava cenários promissores com o agronegócio brasileiro mantendo seu nível de desenvolvimento. Estas previsões se concretizaram, onde o Sicredi registrou desempenho positivo no 1º semestre de 2016 atingindo os objetivos para o ano. Exemplo: o valor estimado para fechar 2016 em ativos totais foi de 30,20 bilhões de reais, no 1º semestre o sicredi ultrapassou os R$ 30,41 bilhões. O estimado para o total de 2016 em operações de crédito era de 15,89 bilhões de reais e no 1º semestre se atingiu mais de 13,73 bilhões de reais; mesmo ocorreu com a poupança, onde o projetado era de fechar 2016 com R$ 3,20 bilhões e no fechamento de janeiro até 25 de agosto foi alcançado mais de 3,40 bilhões de reais.

Ativo para o agronegócio

O grande impulsionador do resultado da Carteira de Poupança do Sicredi, no RS e SC, é a relação direta entre a captação e o desenvolvimento que gera, pois, os recursos captados ficam nas comunidades onde são reinvestidos conforme as necessidades locais. “Além de reforçar nossa credibilidade e mostrar a solidez do nosso empreendimento, a carteira de poupança nos possibilita viabilizar o financiamento do agronegócio”, ressalta o presidente da Central Sicredi Sul, Orlando Müller. Ele explica que o grande desafio estratégico do Sicredi é o fortalecimento da captação em poupança para o custeio do crédito rural, e para novas oportunidades de financiar projetos e atividades dos associados.

Para Müller, as linhas que o Sicredi estará ofertando na Expointer 2016 são destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, sistemas de irrigação e fomento às cadeias produtivas. “Nossa missão na Expointer é apoiar o crescimento dos associados. É para ele, que trabalhamos arduamente para garantir os recursos e o suporte necessário para que possa realizar seus investimentos da forma mais adequada ao perfil do seu negócio”, ressalta Müller.

O Sicredi está preparado com uma equipe de 66 profissionais capacitados a dar apoio especializado aos associados sobre suas demandas, estando fixo nos tradicionais espaços de negociações da feira: no Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas; na área da Pecuária (próxima à Praça Central); e no pavilhão da Agroindústria Familiar. Cada um desses espaços contará com caixas eletrônicos credenciados à rede Banco24Horas.

Em 2015 o sistema protocolou mais de 920 pedidos de financiamentos que somaram 110,5 milhões de reais, com ticket médio de 110,3 mil de reais por pedido.

