SICREDI visita Instituto VER e ALAP

Nesta quarta-feiira (07), Ivan Novello, diretor de marketing da SICREDI, esteve visitando a sede do Instituto VER e ALAP (Associação Latino-Americana de Propaganda), em Porto Alegre. Ficou estabelecido um possível convênio com o Instituto Ver para realizar o Teste do Olhinho nas cidades onde está presente a instalação de uma unidade da cooperativa para estimular e reabilitar a visão em crianças com até 10 anos, que tenham doenças congênitas como catarata, glaucoma e câncer de fundo de olho atestadas por oftalmologistas. Com o tratamento preventivo gratuito, é evitada a cegueira precoce. A SICREDI colaborará com conteúdo no prêmio Agronegócio e Cooperativismo que a ALAP vai promover no 1º Prêmio de Propaganda Ética e Social Internacional de Porto Alegre, nos dias 23 e 24 de março no aniversário da cidade sorriso. O evento é mundial, pois as inscrições e o julgamento são online.

Encontro do Bem

No dia 10, acontecerá na Paróquia da Pompeia na Dr. Barros Cassal, 220 no Bairro Floresta, o Encontro do Bem com o Teste do Olhinho para crianças com até 10 anos, filhos de imigrantes Venezuelanos, Haitianos, Angolanos e Senegaleses. No evento, acontecerão palestras e serão apresentados os vencedores em Projetos e Propaganda na 2ª Edição Extra do Festival de Gramado em Paris no dia 21 de setembro na Embaixada do Brasil e a entrega do Galo de Gramado-Paris para os contemplados que comparecerem.

Para o dia 30, ao meio-dia, está programado o Natal Solidário para crianças deficientes visuais e especiais, ao meio-dia, na Churrascaria Laçador na Av. Brasil, 1095, fone: (51) 3342-5237.

