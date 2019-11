Sigmund Freud Associação Psicanalítica realiza debate sobre psicanálise

A Sigmund Freud Associação Psicanalítica, de Porto Alegre, vai realizar um debate sobre o encontro da psicanálise com a arte e com a filosofia, em atividade aberta nesta próxima segunda-feira (11).

“Talvez o mundo não fosse o que é hoje, se não fossem os cafés em Viena. Esses espaços eram muito mais do que belas casas onde se serviam café e tortas. Eram lugares onde intelectuais se encontravam para conversar. Cenário onde boas ideias surgiam, eram discutidas e seriam capazes de mudar o mundo”, informa a instituição. Inspirado nesta simbologia, a Sigmund Freud Associação Psicanalítica – SIG, inaugura o Café dos 30 + para celebrar e promover o conceito a “Potência dos Encontros”.

Em um evento de discussão de ideias, a SIG convida os interessados, a se encontrarem com a psicanálise e vivenciarem seu encontro com as artes, a filosofia e toda liberdade de expressão em se fazer psicanalista. O encontro está marcado para as 19h30 na sede da SIG, que fica na rua Marquês do Herval, número 375, bairro Moinhos de Vento. A entrada é gratuita.

Participações:

Júlio Bernardes, Filósofo

Zé Victor Castiel, Ator

Rosana Steffen e Janete Dócolas, Psicanalistas

Beto Hermann, Participação musical