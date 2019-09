Silceu Dalberto pede habilitação das cooperativas para emissão da DAP aos seus cooperados

O presidente da COTRIMAIO, Silceu Dalberto, em audiência com o Senador gaúcho, Luiz Carlos Heinze, durante a Expointer, em Esteio, recebeu a confirmação da publicação no Diário Oficial da União da Portaria 174 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que dispõe sobre a participação e habilitação de cooperativas como fornecedores de matéria-prima e prestadoras de serviço de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa ‘Selo Combustível Social’. Este pleito havia sido encaminhado a mais tempo pelas cooperativas gaúchas e sua Federação.

Silceu Dalberto encaminhou à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, durante sua participação na abertura oficial da Expointer, solicitação para que as cooperativas agropecuárias sejam habilitadas para emitir a DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF. A ministra prontamente repassou o pleito para a sua equipe de assessores para os devidos encaminhamentos. “Com a habilitação para emissão, os cooperados serão beneficiados, pois as cooperativas poderão prestar este serviço de forma gratuita e ágil” reforça. O assunto também foi encaminhado ao Secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanke e o Deputado Federal Alceu Moreira, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados (foto). Em ambas as audiências ele esteve acompanhado do Co-founder da Brascard, Rômulo Amaral Filho.

Durante a Expointer, a maior feira do agronegócio gaúcho, o presidente Silceu Dalberto, aproveitou a oportunidade para manter contatos com autoridades e lideranças dos âmbitos estadual e federal, para encaminhar pleitos que atendam expectativas da COTRIMAIO e por consequência as demais cooperativas agropecuárias do Estado.