Na manhã deste sábado (3), iniciou a sequência da demolição do Ginásio da Brigada Militar, em Porto Alegre. Até às 18h, a Rua Silva Só, no bairro Santa Cecília, ficou totalmente bloqueada para retirada de parte da parede superior do prédio.

Neste domingo (4), os trabalhos terão início às 7h30, e se estenderão até as 18h, dessa vez com bloqueio parcial. Agentes de trânsito ficarão durante 24 horas no local para monitorar e dar orientações aos motoristas.

