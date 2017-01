Silvana Covatti governadora

O governador José Ivo Sartori resolveu prestar uma homenagem à deputada Silvana Covatti, no final do seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa. O mandato da deputada na presidência termina no final do mês e esta manhã o governador viaja para fora do Estado.

Ontem, Sartori transmitiu o cargo ao vice-governador Paulo Cairolli. Este, por sua vez, se licenciou e passou o cargo para a deputada Silvana que ficará como governadora em exercício até o final da tarde da próxima segunda-feira.

A proposta do Ministério da Segurança

Vai completar 18 anos o projeto de lei apresentado pelo deputado Alberto Fraga (DEM-DF) propondo a criação do Ministério da Segurança Pública, com orçamento especifico para o setor. Ontem, Fraga esteve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Planalto. A ideia é vista com carinho pela maioria da população. Porém, como sempre, surgem os “especialistas em segurança pública garantindo que a medida não resolve.

Prestigiado, mas discreto

Quem acompanha as ações do governo federal e do Congresso, deu-se conta de que hoje, um dos negociadores com maior trânsito e prestígio junto ao presidente Michel Temer, é o deputado federal gaúcho Darcísio Perondi (PMDB), vice-líder do governo.

Sem ostentação, Perondi não alardeia esse prestígio, mas consegue fazer a articulação governo-Palacio do Planalto sem dificuldades, por duas razões: é amigo pessoal do presidente Temer, e do ministro Eliseu Padilha, com quem almoça com frequência no gabinete da Casa Civil.

Ruídos no acordo da Assembleia

A possibilidade de uma candidatura avulsa para enfrentar o deputado Edegar Pretto (PT), para a presidência da Assembleia Legislativa, está praticamente descartada. Nenhum partido da base do governador José Ivo Sartori pretende bancar a ideia.

Ontem porém, surgiu um ruído na composição da futura chapa. O PSB, que terá direito a indicar o primeiro vice-presidente, está incomodado pelo fato de não dispor de três cargos de assessoria da mesa. O PT, que comandará a Casa este ano, não estaria disposto a entregar ao PSB, os dois CCs da vice-presidência. Sem estes cargos, o deputado Elton Weber, indicado pelo PSB, não aceita ser vice-presidente.

O fiel da balança

O experiente vereador Reginaldo Pujol (DEM) – com nove mandatos – anunciou ontem a criação do chamado Bloco Independente na Câmara de Porto Alegre. Formado por vereadores do PSD, Rede, DEM, PSB e PRB, terá oito integrantes. E surge como o fiel da balança nas votações da Câmara.

