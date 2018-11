Silvino Marcon lança autobiografia na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre

A história de vida de Silvino Marcon, empresário, executivo, ex-morador de rua, cozinheiro e descendente de italianos, repleta de emoções, rendeu um livro. O autor lança Minha vida deu um livro (AGE Editora, 271 páginas, R$ 50,00, na Feira: R$ 40,00) no dia 08 de novembro (quinta-feira), às 18h30 na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre.

O escritor Luiz Antonio de Assis Brasil observa a escrita de Marcon: “Esta é a narrativa de uma vida inteira, contada com sinceridade e leveza. Mesmo os episódios mais dolorosos são apresentados sob a força da esperança. Minha vida deu um livro ultrapassa o mero autobiografismo, erigindo-se ao patamar de um desenho de época, em especial quando seu autor se detém nos estágios existenciais da infância, adolescência e mocidade. Todos os sentidos humanos são invocados para contar como era a vida individual e social na roça, e isso acontece com tal entusiasmo que é como se estivéssemos lá. O mais interessante, porém, é verificarmos como percepções e vivências do menino acabaram por consolidar o ethos do homem maduro. Assim, vejo neste relato um continuum em que tudo se liga pela relação de causa e efeito.”

O publicitário e produtor de ideias e carreiras Zeca Honorato também comenta a impressionante trajetória do autor. “Silvino Marcon nos emociona com a sua história de vida. Ou seria a sua história de vida que emociona a todos, incluindo ele mesmo? Por onde quer que você olhe, ali está a fascinante epopeia de um homem comum em busca do incomum e do improvável. Algumas passagens são tão impressionantes que mais parecem contos de um realismo mágico, lembrando aqueles causos que ainda hoje se espalham pelos rincões do Rio Grande e impressionam os incautos. Mas, não. Os acontecimentos são reais e se sucedem de mãos dadas ao impossível, chegando até nós molhados pelas lágrimas do autor, que, ao recordar, se emociona.”

